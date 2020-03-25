Giresun Ziraat Odası'ndan gübre fiyatlarına tepki Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yazlık gübre fiyatına son günlerde yapılan fahiş fiyatlara tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yazlık gübre fiyatına son günlerde yapılan fahiş fiyatlara tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı. Karan, 62 liradan satılan yazlık gübrenin torba fiyatının 78 liraya kadar çıktığını kaydetti.

Karan, yüksek verim ve kaliteli bir ürün için fındık bahçelerine yazlık gübrelerin atılmaya başlanıldığı şu günlerde fırsatçıların işbaşında olduğunu savundu.

Yazlık gübrenin torba fiyatına son 10 gün içerisinde 16 lira zam yapıldığına dikkat çeken Karan yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke olarak Korona virüs salgını ile ulusal mücadele verdiğimiz bir süreçte, üretici dişinden tırnağından artırarak yüksek verim ve kaliteli bir fındık üretimi için bahçelerine yazlık gübre atmak istiyor. Ancak bunu ve ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılı dönemi fırsat bilen bazı kesimler bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Şahsen ve telefonla ile odamızı arayan üreticiler gübre fiyatlarına yapılan zamdan çok rahatsız. Yetkililerin bir an önce harekete geçerek fahiş fiyatın önüne geçilmesini bekliyor" dedi.

Karan, Tarım Kredi Kooperatifi'ni de göreve çağırdığı açıklamasında,Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla uygun fiyatlarla üreticinin gübre ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA