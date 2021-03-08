Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine tarım sigortası başvurusu için son çağrı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 11 Mart Perşembe sona ereceğini anımsatarak, çiftçilerden ürünlerini sigorta yaptırarak güvence altına almalarını istedi.

Karan, AA muhabirine, yalancı bahar nedeniyle fındık bahçelerinin erken uyandığını söyledi.

Kar yağışı ve zirai don başta olmak üzere doğa olaylarına karşı bitkinin şu anda korumasız durumda olduğunu ifade eden Karan, tarım sigortasının üreticilerin tek güvencesi olduğunu belirtti.

Başvuru süresinin 3 gün sonra dolacağını hatırlatarak, çiftçilerden mutlaka poliçelerini yaptırmalarını isteyen Karan, "Erken uyanan bahçeler, zaman zaman etkili olan kar ve zirai don tehdidi altında. Çiftçilerimiz ilerleyen günlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ürünlerini acil sigorta yaptırmalı. Poliçe yaptırma süreci 11 Mart'ta sona eriyor, 3 gün gibi kısa bir zaman var." dedi.

Karan, poliçelerin düzenleme tarihinden bir hafta sonra geçerli olmaya başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz tarım sigortası yaptırarak ilerleyen günlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kendilerini güvence altına almış olacaklar. Yaşanabilecek doğa olaylarında uğrayacakları zararlar devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle de mağduriyetlerin önüne geçilmiş olunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak