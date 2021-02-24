Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmaları çağrısı
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Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmaları çağrısı

24.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:01
Giresun Ziraat Odası'ndan fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmaları çağrısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine 11 Mart'a kadar tarım sigortası için başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine 11 Mart'a kadar tarım sigortası için başvurularını yapmaları çağrısında bulundu.

Karan, AA muhabirine, geçtiğimiz aylarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahara kanan fındık bahçelerinin erken uyandığını belirtti.

Bir süre önce il genelinde etkili olan kar yağışının etkili olduğunu anımsatan Karan, erken uyanan bitki için bu durumun risk oluşturduğunu söyledi.

Ziraat Odası olarak fındık bahçelerini yakından takip ettiklerini kaydeden Karan, "Don riski devam ediyor ve bu da çiftçilerimizi endişelendiriyor." dedi.

Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru tarihinin 11 Mart'ta sona ereceğine dikkati çekerek, "Çiftçilerimiz vakit kaybetmeden tarım sigortasını yaptırmalı ve ilerleyen süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kendilerini güvence altına almalılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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