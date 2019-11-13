Giresun Ziraat Odası'ndan ÇKS müracaat süresinin uzatılması isteği

13.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:24

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaat süresinin uzatılmasını talep ettiklerini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, fındık üreticisi için Alan Bazlı Gelir Desteğinin can suyu olduğunu ifade ederek, 2019 yılı ÇKS başvuru işlemini yaptıramayan üreticiler için ikinci bir şans istediklerini aktardı.

Çift Kayıt Sistemi (ÇKS) müracaatlarının 30 Haziran 2019'da sona erdiğini hatırlatan Karan, şunları kaydetti:

"Çeşitli nedenlerden ötürü 2019 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne müracaat yapamayan çiftçilerimiz 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 2019 Yılı Alan Bazlı Gelir desteğinden faydalanmayacaklar. Gerek telefonla gerekse odamıza gelen çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için 2019 ÇKS müracaatlarının uzatılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: AA