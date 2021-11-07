Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "TMO, üreticinin sığınacağı tek liman ve sigortadır"

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), üreticinin sığınacağı tek liman ve sigorta olduğunu bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun piyasadan çekilmesi halinde serbest piyasada fiyatların olumsuz etkileneceğini savundu.

TMO'nun fındıkta "olmazsa olmaz" bir aktör olduğunu ifade eden Karan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet adına fındıkta müdahil alımla görevlendirilen TMO, üreticinin sığınacağı tek liman ve sigortadır. TMO piyasada olmasaydı bugün fındığımızın kilogramını 20 liraya satamazdık."

Karan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere bölge milletvekillerinden, TMO'nun fındık alım kampanyasına yılbaşından sonrada devam edeceği yönünde açıklama beklediklerini belirtti.

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