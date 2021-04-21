Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "TMO'nun, piyasada kalkıcı olması gerekiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "TMO'nun, piyasada kalkıcı olması gerekiyor"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: 'TMO'nun, piyasada kalkıcı olması gerekiyor'
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticinin gerçek manada korunması adına Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık piyasasında kalkıcı olması gerektiğini belirtti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticinin gerçek manada korunması adına Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık piyasasında kalkıcı olması gerektiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun 30 Nisan'da, 2020 fındık alım kampanyasını sonlandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet adına müdahil fındık alımı yapan TMO'nun üretici için güvenli bir liman haline geldiğine vurgu yapan Karan, kurumun bu kararını gözden geçirmesi ve piyasadaki regülasyon görevini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Karan, şunları kaydetti:

"Her yıl 2 milyar dolar gibi bir döviz girdisi sağlayan fındık serbest piyasanın insafına bırakılmamalıdır. TMO bu sezon piyasada tam manasıyla bir denge unsuru ve üreticinin sigortası oldu. Bu nedenle TMO'nun veya başka bir müdahil alım kurumun olmadığı bir fındık piyasası düşünmek dahi istemiyoruz. Fındık üreticisinin gerçek manada korunması adına TMO'nun piyasada kalkıcı olması gerekiyor. Her zaman üreticinin yanında olan ve olmaya devam edeceğinden en ufak bir kuşkumuz olmaya devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a fındık üreticileri adına teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Arslan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "TMO'nun, piyasada kalkıcı olması gerekiyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:30:20. #1.14#

title