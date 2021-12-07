Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, fındık üretimindeki maliyet artışını değerlendirdi

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık başta olmak üzere tarımsal alanda girdi maliyetlerinin kontrol altına alınmasını istedi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 50 kilogram yazlık gübre çuvalının 420, kışlık gübre çuvalının ise 480 liraya yükseldiğini belirtti.

Serbest piyasada fındık fiyatının 30 liraya yükselmesinin, girdi maliyetleri karşısında bir anlam taşımadığını savunan Karan, şunları kaydetti:

"Fındık üreticisinin İşçi ve diğer girdi maliyetleri hariç bahçesinde bir fındık ocağına atacağı yazlık ve kışlık gübre miktarının maliyeti 25 liradır. Bu şartlar altında fındık üreticisi bahçesine ne gübre ne de ilaç atabilir. Bugünkü girdi fiyatlarından hesaplayacak olursak gelecek yıl bir kilogramda fındığın üreticiye maliyeti 50 lirayı geçer. Girdi maliyetlerindeki artış devam ederse bu rakam 60 lirayı da geçer. Fındık başta olmak üzere tarımsal alanda girdi maliyetleri bir an önce kontrol altına alınmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üreticilere ucuz gübre ve ilaç temin edilmelidir."

Karan, fındık fiyatının ortalama 3 dolardan işlem gördüğünü belirterek, "Ama bugün fındık fiyatı 1,90 dolara kadar gerilemiş durumda. Serbest piyasada 30 lira olan fındık fiyatının dolar karşısında yükseldiğini söylemek gerçekti ve reel değildir. Fındık fiyatını 3 dolardan baz alacak olursak bugün bir kilogram fındık fiyatı en az 42 lira olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

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