Giresun Ziraat Odası Başkanı: Fiskobirlik Devreye Sokulursa Fındık Fiyatı Yükselir

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, bölgede hasadına başlanan ve açıklanan fiyatı tartışmalara yol açan fındıkla ilgili konuştu. Karan "TMO gibi Fiskobirlik de hükümet garantörlüğünde acilen devreye sokulmalı. Fiskobirlik'in de devreye sokulması durumunda, piyasa anında kendini toparlayıp fındık fiyatı yükselişe geçecektir" dedi.



Karan, yaptığı açıklamada, 2015 yılında 683 bin ton rekolte varken 13 liradan işlem gören fındık fiyatının bu yıl 675 bin ton rekolte olmasına rağmen 8.50 liradan işlem görmesinin akla mantığa sığmadığını söyledi, aradaki 4.50 liranın kimin cebine gittiğini sordu.



DÖNEN DOLAPLARDAN HABERİ YOK



Karan, serbest piyasada fındık fiyatı devamlı düşerken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından son yapılan açıklamanın hayret verici olduğunu da ifade etti. Bakan Fakıbaba'nın "Rekolte yüksek olmasına rağmen fiyat düşmedi, üretici fiyattan memnun, elinde yüksek fiyattan fındık stoku bulunanlar bu fiyattan rahatsız" yönündeki açıklaması değerlendiren Karan, "Sayın bakanımız ya yanlış bilgilendiriliyor, ya da fındıkta dönen dolaplardan tam anlamıyla haberi yok" ifadesinde bulundu.



FİYATLAR UYUŞMUYOR



Şu anda serbest piyasada Giresun kalite tombul fındığın 8.50 liraya kadar düştüğünü dile getiren Karan, "Sayın bakanımızın açıklamasıyla piyasadaki fındık fiyatı birbiriyle uyuşmuyor. Ayrıca sayın bakanımızın ifade etiği gibi üretici şu anda fiyattan hiç de memnun değil, üretici maliyetine, hatta altında fındık satıyor. Kaldı ki, üreticinin fındık stoku da yok. Üreticinin 500 kilo veya bir ton fındığı ya var, ya yok. Onu da yok pahasına satıp, bir derdine deva etmenin peşinde. Stokçuluğu fındık fiyatını düşürüp, üreticinin emeğiyle oynayanlar çok iyi bilir" dedi.



"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"



Bakan Eşref Fakıbaba'nın "Devlet olarak biz herkese paralar dağıtmak isteriz ama neticede bu paralar da milletten alınan vergilerle toplanan paralar" ifadesine de anlam veremediklerini kaydeden Karan, şöyle konuştu:



"Hükümetimiz fındık üreticisine para dağıtmıyor. Üretici, ürettiği ürünü satarak karşılığını istiyor. Herkes lafa gelince 'Fındık Türkiye için son derece stratejik bir ürün. Ülkemize her yıl ortalama 2.5 milyar dolar döviz girdisi sağlıyor' diye övünüyor. Biz hükümetimizden bedava para istemiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Eğer sosyal devletin görevi, vatandaşı, üreticisi mağdur edilip, emeği gasp ediliyorsa buna müsaade etmemelidir. Fındık üreticisi şu anda mağdur, emeği gasp ediliyor. 2015 yılında rekolte 683 bin tonken 13 liradan satılan fındık bu yıl aynı oranda rekolte olmasına rağmen serbest piyasada 8.50 lira."



"FİSKOBİRLİK DE ACİLEN DEVREYE SOKULMALI"



Serbest piyasadaki fiyat kıyımına 'Dur' denilebilmesi için, TMO gibi Fiskobirlik'in de hükümet garantörlüğünde acilen devreye sokulması gerektiğine de işaret eden Karan, Fiskobirlik'in de devreye sokulması durumda, piyasanın anında kendini toparlayarak, fındık fiyatının yükselişe geçerek değerini bulacağını ekledi.



- Giresun