Giresun Ziraat Odası Başkanı: 37 liraya alıcı bulan fındığın fiyatı 30 liraya geriledi

GİRESUN (DHA) - GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Hafta başı serbest piyasada 37 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı bugün hızlı bir düşüşle 30 liraya geriledi. Bir gün içerisinde fındık fiyatının 7 lira birden değer kaybetmesi normal bir durum değil" dedi.

Karan, yaptığı açıklamada, 2021 yılı fındık sezonunu değerlendirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban alım fiyatı olan 27,5 lira dışında serbest piyasada işlem gören fındığın ortalama 23- 24 lira işlem gördüğünü belirten Karan, son günlerde dolar kurundaki artışa bağlı olarak kilogramda 35 liraya çıkan fındık fiyatının, deposunda fındığı bulunan tüccara ve sanayiciye yaradığını ifade etti. Karan, "Hafta başı serbest piyasada 37 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı bugün hızlı bir düşüşle 30 liraya geriledi. Bir gün içerisinde fındık fiyatının 7 lira birden değer kaybetmesi normal bir durum değil" dedi.

Karan, "Giresun Ziraat Odası olarak, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza sesleniyoruz. Fındık hasat sezonunda verim ve kalite kaybına uğramamak adına bir seferliğine mahsus üreticilere verilen alan bazlı gelir desteği ile mazot ve gübre desteğine ilaveten dönüm başına 300 lira destek ödemesi yapılmalı. Bu destek hem fındık üreticisi için hem de ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlayan fındık için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.