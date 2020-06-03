Giresun yeni dönemde turistleri ağırlamaya hazır
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Giresun yeni dönemde turistleri ağırlamaya hazır

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, kentin doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Giresun yeni dönemde turistleri ağırlamaya hazır
03.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:06

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, kentin doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Vali Sarıfakıoğulları, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen turizm değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün, insanların normale dönüş sürecinde hayati role sahip olduğunu belirtti.

Giresun'u turizm açısından elverişli hale getiren temel yönünün zengin doğal, kültürel ve tarihi değerleri olduğuna dikkati çeken Sarıfakıoğulları, "Şehrimiz denizin kıyı turizmi açısında avantajlarını kullanırken, uçsuz bucaksız yeşilliklerin arasına serpiştirilmiş gölleri ve yaylaları, tarihi yapıları ve kültürü ile doğa turizmi başta olmak üzere birçok turizm çeşidinin yapılmasına olanak sağlamaktadır." dedi.

Sarıfakıoğulları, herkesi Giresun'a davet ederek, şunları kaydetti:

"Fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun, ormanları, binbir çeşit bitki topluluğu arasında saklı kalan doğa harikası Mavigöl'ü, kıyıdan bir mil açıkta bulunan adası, muhteşem manzarası, kalesi ve tarihi evlerinin yer aldığı Zeytinlik Mahallesi ile ziyaretçilerini beklemektedir. Hem güvenli hem de gerçekten eşsiz doğa harikası yerleri görmeleri ve yeni deneyimler edinmeleri için Giresun tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya hazır."

- Sahilde ve Giresun Kalesi'nde turizme yönelik çalışma

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise koronavirüs sürecinin birçok sektöre ekonomik, sosyal darbesi olduğuna işaret ederek, en çok darbeyi görenlerden birinin de turizm sektörü olduğunu belirtti.

Bunun, telafi edilemeyecek bir şey olmadığını aktaran Şenlikoğlu, "Devletin destekleri var, biz de belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz. Turizmde altyapı çok önemlidir. Sadece 17 kilometrelik Giresun sahilini tümüyle ışıklandırıyoruz. İnsanımız Karadeniz sahilinde 17 kilometre yürüyüş alanına sahip olacak." diye konuştu.

Şenlikoğlu, şehir içerisinde ve Giresun Kalesi'nde çalışmalar yaptıklarını da kaydederek, "Kalede devam eden ışıklandırma çalışmaları var. Vatandaşlar ışıklandırmayla anıt ağaçları, surları, büyük Giresun tabelasını görecek. Şehrin doğusunda 70 dönümlük 35 yıllık çöp alanını dizayn ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu da iş dünyasının turizme hazır olduğunu vurgulayarak, "Giresunlu işletmeler olarak hazırız. Turizm anlamında işletmelerle ortaklaşa çalışıyoruz, sağlık, tedbir konusunda çalışıyoruz. Giresun işletme sektörü yerli ve yabancı turistlere taliptir, Giresun'u çekinceleri olmadan tercih edebilirler." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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