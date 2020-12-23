Giresun, yeni balıkçı barınağına kavuşuyor
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Giresun, yeni balıkçı barınağına kavuşuyor

23.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:40
Giresun, yeni balıkçı barınağına kavuşuyor

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yapımı planlanan Giresun Balıkçı Barınağı'nın inşaat ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yapımı planlanan Giresun Balıkçı Barınağı'nın inşaat ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir bakanlık nezdinde, Giresun'a yeni bir balıkçı barınağı yapılmasına yönelik girişimleri sonucunda, 2020 yılı yatırım programına alınan yeni Giresun Balıkçı Barınağı'nın, proje ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Barınağın yapım ihalesinin 19 Ocak'ta gerçekleştirileceğini aktaran Öztürk, "Yapılacak olan yeni balıkçı barınağımız, balıkçılarımızın büyük bir ihtiyacını karşılamakla birlikte, sektörün önünü de açacaktır." ifadelerini kullandı.

Balıkçı barınağının, Giresun merkez ile Keşap ilçesi arasında kalan Uzuncakum mevkisinde yapılacağı bilgisini veren Öztürk, şunları kaydetti:

"Barınağımızın ana dalgakıranı 935 metre, tali dalgakıranı ise 260 metre uzunluğunda olacaktır. Rıhtım bölümü eksi 5 metrelik 110 metre, eksi 4 metrelik 252 metre, eksi 3 metrelik 280 metre, eksi 2 metrelik 85 metre şeklinde düzenlenecektir. Çekek yeri ise 340 metre uzunluğunda olup, 2 adet çelik fener kulesi yer alacaktır."

Sabri Öztrük, ihalenin gerçekleştirilmesinden sonra da sürecin takipçisi olacağını ve bir an önce yeni balıkçı barınağını Giresunluların hizmetine sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Barınağın şimdiden başta balıkçıları olmak üzere tüm Giresunlulara hayırlı olmasını dileyen Öztürk, projenin hayata geçmesinde kendilerine destek veren başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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