Giresun ve Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Giresun ve Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun ve Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun ve Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Giresun ve Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Espiye ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen U.E. ve U.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgusunda Trabzon'da bir otel odasına uyuşturucu sakladıkları belirlendi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda 1 kilo 605 gram sentetik kannabinoid,

27 gram metamfetamin ile bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Espiye Adliyesine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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