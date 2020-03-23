Giresun ve Trabzon'da koronavirüsle mücadele önlemleri
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Giresun ve Trabzon'da koronavirüsle mücadele önlemleri

Giresun ve Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan kararlar konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

23.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:46
Giresun ve Trabzon'da koronavirüsle mücadele önlemleri

Giresun ve Trabzon'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan kararlar konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde alınan bazı kararlara değinildi.

Oto pazarı ve hayvan pazarı faaliyetlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, tüm milli parklarda, ormanlarda, park ve bahçelerde mangal yakılması ve piknik yapılmasının da geçici olarak yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışından gelen ya da yurt dışından gelenlerle temas öyküsü bulunan vatandaşlardan evde izolasyon takibi sürecine karşı çıkan veya uyumsuzluk gösterenler ile kovid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan ancak yapılan test sonuçları negatif çıkan şahısların 14 gün boyunca evde izole şekilde izlenmesi gerektiğine vurgu yapılarak, bu uygulamaya karşı çıkan ya da uyumsuzluk gösterenlerinin gerekli görülmesi durumunda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Seyit Vakkas Yurdu A Blok'ta zorunlu gözlem altına alınmasına karar verildiği aktarıldı.

Trabzon

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bir dizi önlem alındığını, bazı yasaklama ve kısıtlamalara başvurulduğunu, yayımlanan genelgede de belirtildiği üzere 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkmamasının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Alınan tedbirlere uymayanlara, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanacağına işaret edilen açıklama, "Eylemin tekrarı halinde Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Yasaklama/kısıtlamaya tabi oldukları halde, seyahat zorunluluğu bulunan vatandaşlarımız ise ikametlerinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklara müracaat ederek, kendilerine verilecek seyahat izin belgesi ile seyahat edebileceklerdir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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