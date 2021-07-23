Giresun ve Çevrelerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji tarafında yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji tarafında yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojik Uyarı

Tarih: 23 Temmuz 2021 CumaSaat: 13: 00Uyarı No: 337

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

24. 07. 2021 00: 00-24. 07. 2021 23: 00

Hadisenin Şiddeti

Çok Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Heyelan

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış

1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış

6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış

21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış

51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış

76-100 kg/m²

Aşırı yağış

100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.

Kaynak: Habermetre