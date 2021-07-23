Giresun ve Çevrelerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
Meteoroloji tarafında yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji tarafında yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteorolojik Uyarı
Tarih: 23 Temmuz 2021 CumaSaat: 13: 00Uyarı No: 337
Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
24. 07. 2021 00: 00-24. 07. 2021 23: 00
Hadisenin Şiddeti
Çok Kuvvetli Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler
Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Heyelan
Alınabilir Tedbirler
Sellerden Korunma Yöntemleri | Yıldırımdan Korunma Yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Yağış Şiddeti Sınıflandırması
Hafif Yağış
1-5 kg/m²
Orta Kuvvette Yağış
6-20 kg/m²
Kuvvetli Yağış
21-50 kg/m²
Çok Kuvvetli Yağış
51-75 kg/m²
Şiddetli Yağış
76-100 kg/m²
Aşırı yağış
100 kg/m² üzeri
Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: Habermetre