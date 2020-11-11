Giresun Valisi Ünlü, yapımı süren Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu
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Giresun Valisi Ünlü, yapımı süren Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu

11.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:48
Giresun Valisi Ünlü, yapımı süren Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Tirebolu-Doğankent kara yolu 12. kilometresinde inşa edilen Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Tirebolu-Doğankent kara yolu 12. kilometresinde inşa edilen Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu.

Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tirebolu-Doğankent kara yolunda inşa edilen köprü bölgesinde incelemede bulunduğunu belirtti.

Ünlü, köprü yapı çalışmalarını hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti.

Giresun genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfez çökmüş, bunun sonucunda 5 jandarma personeli ve 1 iş makinesi operatörü sele kapılmıştı. 5 askerin cenazelerine ulaşılırken, iş operatörü Ali Akbulut'a yapılan aramalara rağmen ulaşılamamıştı.

Tirebolu-Doğankent kara yolu 22 Ağustos'tan bu yana ulaşıma kapalı durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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