Giresun Valisi Ünlü sokakları dolaşarak artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyardı
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Giresun Valisi Ünlü sokakları dolaşarak artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyardı

22.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:40
Giresun Valisi Ünlü sokakları dolaşarak artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyardı

Giresun Valisi Enever Ünlü, koronavirüs vakalarının çok yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları uyardı.

Giresun Valisi Enever Ünlü, koronavirüs vakalarının çok yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları uyardı.

Nüfusa düşen Kovid-19 vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun'da, Atatürk Meydanı'ndaki banklara oturarak vakit geçirenlere sosyal mesafe kuralını hatırlatan Ünlü, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Daha sonra HES kodu ile Gazi Caddesi'ne giriş yapan Vali Ünlü, buradaki esnaf ile görüştü, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.

Ünlü, caddede gördüğü yaşlı vatandaşları maske konusunda uyardı, dışarıda çok bulunmamaları ve aşı yaptırmaları gerektiğini belirtti. Ünlü, ardından Orhan Yılmaz Caddesi ve Malpazarı mevkilerinde de vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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