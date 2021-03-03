Giresun Valisi Ünlü, sel afetinin yaşandığı Dereli'de incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Ağustos 2020'de sel afetinin yaşandığı Dereli'de yöresel mimariye uygun yepyeni bir ilçe inşa edildiğini söyledi.

Ünlü, ilçeyi ziyaret ederek, Sütlüce Mahallesi'nde yapımı süren afet konutları inşaatı ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Murat Atıcı ve Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu'ndan bilgi alan Ünlü, devam eden projeleri özenle takip ettiklerini belirtti.

Vali Ünlü, Sütlüce Mahallesi'nde 142 konut inşa edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yoğun bir tempoyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bölgedeki yapı çalışmalarını özenle takip ediyoruz. Burada yöresel mimariye uygun yepyeni bir ilçe inşa ediliyor. Devlet büyüklerimize ilgi ve desteklerinden dolayı müteşekkiriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak