Giresun Valisi Ünlü, pazarcı kadınların ellerinde kalan ürünü satın aldı
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Giresun Valisi Ünlü, pazarcı kadınların ellerinde kalan ürünü satın aldı

Giresun Valisi Ünlü, pazarcı kadınların ellerinde kalan ürünü satın aldı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun Valisi Enver Ünlü, pazar yerinde satış yapan kadınların ellerinde kalan ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın aldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, pazar yerinde satış yapan kadınların ellerinde kalan ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerini denetleyen Vali Ünlü, pazarcı esnafıyla sohbet ederek uyulması gereken kuralları hatırlattı.

"Cumartesi pazarı" olarak bilinen halk pazarında da denetim yapan Ünlü, pazarın kapanma saatine 10 dakika kala kadınların köyde üretip getirdikleri sebze, süt ve peynir gibi ürünlerinin bulunduğunu fark etti.

Ünlü, hem ürünlerinin ellerinde kalmaması hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla pazar yerindeki kadınların tüm ürünlerini satın aldı.

Vali Ünlü, satın aldığı ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması talimatını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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