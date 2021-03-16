Giresun Valisi Ünlü, koronavirüs vakalarına karşı halk pazarında denetim yaptı

Haftalık verilere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında "çok yüksek riskli" kategorisindeki iller arasında yer alan Giresun'da, Vali Enver Ünlü, halk pazarında denetimde bulunarak vatandaşları uyardı.

Haftalık verilere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında "çok yüksek riskli" kategorisindeki iller arasında yer alan Giresun'da, Vali Enver Ünlü, halk pazarında denetimde bulunarak vatandaşları uyardı.

Vali Ünlü, Dinamik Denetim Modeli kapsamında Bulancak ilçesinde "salı pazarı" olarak bilinen halk pazarına giderek esnaf ile görüştü, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.

Pazar yerindeki vatandaşları da uyararak sosyal mesafe kuralını hatırlatan Ünlü, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dinamik Denetim Modeli ile kontrolleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Salgınla mücadelemize yönelik uyarılarda bulunduk, esnafımızla sohbet ettik. Bereketli topraklarımızda yetişen sağlıklı ve doğal ürünleri tezgahlarda görmek memnuniyet verici. Rabbim hayırlı kazançlar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin