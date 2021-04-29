Giresun Valisi Ünlü, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Espiye ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Ünlü, 22 Ağustos 2020'de bölgede etkili olan sel afeti nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere'den devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Ünlü, Güzelyurt köyünde şehit Er Barış Ayaz'ın annesi Emine Ayaz'ı da ziyaret etti, kendisi ile bir süre görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık