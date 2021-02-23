Giresun Valisi Ünlü'den vatandaşlara koronavirüs uyarısı
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Giresun Valisi Ünlü'den vatandaşlara koronavirüs uyarısı

23.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:59
Giresun Valisi Ünlü'den vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 2. il olan Giresun'da, Vali Enver Ünlü vatandaşlara uyarıda bulundu.

Açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü 2. il olan Giresun'da, Vali Enver Ünlü vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre haftalık vaka sayısı oranlarının alarm verdiğini vurguladı.

Normalleşmeye kavuşmak için tedbirlere daha çok özen gösterilmesi gerektiğini belirten Ünlü, "Kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız. Hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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