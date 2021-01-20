Giresun Valisi Ünlü'den çığ riski uyarısı

Giresun Valisi Enver Ünlü, vatandaşlara çığ riski uyarısında bulundu.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğunu belirtti.

Ünlü, bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak