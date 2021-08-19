Giresun Valisi Ünlü'den afetzedeler için fındık üreticilerine çağrı Açıklaması
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Giresun Valisi Ünlü'den afetzedeler için fındık üreticilerine çağrı Açıklaması

Giresun Valisi Ünlü'den afetzedeler için fındık üreticilerine çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Valisi Enver Ünlü, fındık üreticilerine, hasat ettikleri fındıkların bir kısmını yangın ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedeler için ayırmaları çağrısında bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, fındık üreticilerine, hasat ettikleri fındıkların bir kısmını yangın ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedeler için ayırmaları çağrısında bulundu.

Vali Ünlü, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki bir bahçede fındık hasadına katılarak bahçe sahipleri ve mevsimlik tarım işçileriyle sohbet etti.

Tarım işçilerinin her türlü ihtiyacı için tedbirler aldıklarını belirten Ünlü, hasadın sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatının makul olduğunu, piyasada bu fiyatın üzerine çıkılacağını ümit ettiğini dile getirdi.

Akdeniz ve Ege'de orman yangınları, Doğu ve Batı Karadeniz'de sel felaketleri yaşandığını anımsatan Ünlü, "Biz de geçen sene bir afet yaşadık. 3 gün sonra seneyi devriyesi. Biz afetin ne olduğunu biliriz. Afeti yaşayan bir il olarak bütün Türk milletinin, devletimizin tüm kurumlarının şefkatini yanımızda gördük. Sıkıntılarımızın çok kısa sürede çözümüne katkı sağladılar." dedi.

Vali Ünlü, şimdi kendileri için destek verme zamanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bunun için de hasattan sonra fındıklarının bir kısmını buradaki afetzede kardeşlerimiz için ayırırlarsa, devlet oradaki her türlü hasarları gideriyor ama bu vatandaşlarımızın evleri yandı, evleri sele gitti, eşyaları kalmadı. Onun için bizim de destek olmamız lazım. Devletimize de orada yaşayan vatandaşlarımıza da destek olmamız lazım. Karınca kararınca elimizden ne geliyorsa yapalım. Hasattan sonra bir miktarını ayıralım fındığımızın. Bu aynı zamanda yaraları hep birlikte sarmanın gereğidir. Herkesin de destek vereceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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Giresun Valisi Ünlü'den afetzedeler için fındık üreticilerine çağrı Açıklaması - Haberler Ekonomi
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