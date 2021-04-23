Giresun Valisi Ünlü'den 23 Nisan'da doğan çocuklara pasta sürprizi

Giresun Valisi Enver Ünlü, 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü pasta ile kutladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 23 Nisan'da doğan çocukların doğum gününü pasta ile kutladı.

Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında doğum günü 23 Nisan olan çocuklara polis ve jandarma ekiplerince pasta gönderdi.

Ekipler çocukların doğum gününü kutlayarak Vali Ünlü'nün mesajını iletti.

Kapılarında polis ve jandarma ekiplerini ellerinde pasta ile gören çocuklar ve aileleri de şaşkınlık yaşadı.

Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Giresun'da 23 Nisan böyle kutlanıyor. Doğum günü 23 Nisan olan çocuklarımıza sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hep mutlu olun çocuklar, sizin mutluluğunuzla huzur buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin