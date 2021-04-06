Giresun Valisi Ünlü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Giresun Valisi Ünlü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun Valisi Ünlü, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansı'nın (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli mücadele döneminde Anadolu'nun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar ulaştıran AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Ünlü, AA'ya başarılarla dolu nice yıllar temennisinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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