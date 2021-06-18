Giresun Valisi Ünlü, 1.OSB'de incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ünlü'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Soner Erkek ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu eşlik etti.

Giresun 1. OSB'de uzun süredir devam eden ve yatırım yapan firmalara olumsuz yönde etkileyen altyapı problemlerini yerinde inceleyen Ünlü ve Erkek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yetkililer tarafından Ünlü'ye Giresun 1.OSB Bölgesinin altyapı inşaatları, planlama ve parselasyon, altyapı inşaatı işleri ile enerji nakil hatları, bölge içi alçak ve orta gerelim elektrik hattı inşaatı işlerinin 2006 yılında tamamlandığını ancak 2006 yılından günümüze kadar mali yetersizlik ve teknik personel eksikliği nedeniyle herhangi bir onarım ile yenileme yapılamadığı, dağıtım lisansını alınamamasından dolayı da dağıtım faaliyetlerinin Çoruh Elektrik A.Ş. tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

BOTAŞ ve Dağıtıcı firma Fındıkgaz tarafından doğalgazın OSB sınırına kadar geldiği, yatırımcıların çoğunun ilk bağlantı aşamasında maliyetin fazla oluşunu gerekçe göstererek abonelik işlemlerini başlatamadıkları Vali Ünlü'ye bildirildi.

Giresun 1.OSB yöneticileri tarafından ise 2009 yılında meydana gelen heyelanların önlenmesi amacıyla, heyelan kontrol ve ıslah işlerinin 2010 yılında tamamlandığı ancak 22 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda OSB içerisinde yeni heyelan belirtileri oluştuğu belirtilerek sorunlu alanlar hakkında bilgi verildi.

Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi Giresun 1.OSB'de 2 bin civarında olan istihdam sayısı, normalleşme süreci içinde, salgının devam etmesine rağmen artış gösterdi.

Şu anda 27 fabrikada 2 bin 120 kişiye istihdam sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin