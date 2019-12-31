Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'ndan yeni yıl mesajı

31.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:26

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Sarıfakıoğulları, mesajında, Giresun halkının yeni yılını kutladı.

Giresun için 2020 yılı hedeflerinin, eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, turizmden asayişe kadar birçok alanda devam eden projeleri tamamlamak olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir yeni proje ve yatırımlarla da hissedilebilir düzeyde atılımlar yapmak olacaktır. Bu hedef ve beklentilerimizi gerçekleştirmek için de başta kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, borsamız, özel sektör kuruluşlarımız ve halkımızla el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz."

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise mesajında, Giresunluların yeni yılını kutladı.

Belediye olarak daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Şenlikoğlu, "Karadeniz'in incisi güzel şehrimizi en kısa zamanda hak ettiği konuma getirebilmek, bu doğrultuda 2028 hedeflerimize hızlı şekilde emin adımlarla ilerliyoruz. 2020 yılı hepimizin çok daha yoğun olduğu bir hizmet yılı olacaktır inşallah." ifadesini kullandı.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de mesajında, 2020'nin, tüm dünya coğrafyası için barışın, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: AA