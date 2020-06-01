Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'ndan kontrollü sosyal hayat uyarısı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, vatandaşlardan, kontrollü sosyal hayat döneminde rehavete kapılmamalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, vatandaşlardan, kontrollü sosyal hayat döneminde rehavete kapılmamalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Sarıfakıoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Kontrollü sosyal hayat dönemin başladığına vurgu yapan Sarıfakıoğulları, şunları aktardı:

"Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim."

Kaynak: AA