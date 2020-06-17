Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'ndan İl Emniyet Müdürlüğü'ne veda ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Vali Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile sohbet etti. Daha sonra Sarıfakıoğulları şeref defterini imzaladı.

Aktaş ise ziyarette Sarıfakıoğulları'na emniyet teşkilatına verdiği destek ve katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA