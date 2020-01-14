Giresun Valisi Sarıfakıoğulları ilin asayiş ve güvenlik açısından 2019 yılını değerlendirdi

14.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:37

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında 2019 yılının asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda bir yılda Giresun'da yaşanan olaylar, polis ve jandarma ekiplerince yapılan başarılı operasyonlar ile kentin daha huzurlu olması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.



Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları beraberinde bulunan Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik 73. Bot Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan ile birlikte 2019 yılı değerlendirmesi yaptı.



Valilik binasında yapılan toplantıda Vali Harun Sarıfakıoğulları, "Bugün 2019'un bir değerlendirmesi yapmak ve için bir araya geldik. 2019 bünyesinde birçok olayı barındırdı ancak geçen yıldan daha huzurlu daha güvenli bir yıl oldu. 2018-2019 asayiş suçları incelendiğinde olay sayısında önceki yıllara göre yüzde 0,4 azalış ile ülke sıralamasında 41. sırada yer almıştır. Suçları aydınlatma oranı incelendiğinde yüzde 95,5 ile ülke sıralamasında 14. sırada yer alarak ülke ortalamasının yüzde 84,3 üzerine çıkmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında 9 bin 839 şüpheli yakalanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlar incelendiğinde olay sayısında önceki yıllara göre yüzde 1,3 artış meydana gelmiş bu suçların aydınlanması oranı yüzde 97,7 olmuştur. Meydana gelen bu olaylarda 7 bin 12 şüpheli yakalanmıştır" dedi.



2019 yılında 16 ölümlü kaza meydana geldi



2019 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında yüzde 54 oranında azalma yaşandığı bilgisini de veren Vali Sarıfakıoğulları, "2019 yılı içerisinde il genelinde 391 bin 700 araç ve sürücüsü denetlenmiştir. Yapılan bu denetimlerde 37 bin 469 araç ve sürücüsüne trafik cezası tatbik edilmiştir. 6 bin 424 araç trafikten men edilmiştir. 899 araç sürücüsünün ise alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücü belgeleri geçici olarak geri alınmıştır. İl genelinde 2018 yılı içerisinde 13 ölümlü 796 yaralamalı, 2019 yılında ise 6 ölümlü, 743 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. 2019 yılında önceki yıla göre ölümlü kazalarda yüzde 54,8, yaralamalı kazalarda ise yüzde 6,7 azalma meydana gelmiştir. Jandarma bölgesi trafik kazalarında ise 2019 yılında 10 ölümlü, 317 yaralamalı olmak üzere 448 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 14 kişi yaşamını kaybetmiş, 722 vatandaş ise yaralanmıştır" diye konuştu.



Uyuşturucudan 64 kişi tutuklandı



Giresun'da uyuşturucu ile mücadelede göz açtırmadıklarını da kaydeden Vali Sarıfakıoğulları, "2018 yılında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 119, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak suçundan 203 olmak üzere 322 şahıs hakkında adli işlem yapılmış 46 şahıs tutuklanmış, 18 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış,258 şahıs ise alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından ve Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakılmıştır. 2019 yılında ise uyuşturucu madde ticareti suçundan 123, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve satın almak suçundan 183 olmak üzere 315 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Bu şahıslardan 64'ü tutuklanmış 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 255 şahıs ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır" şeklinde konuştu.



Giresun'da 10'u kamu görevlisi 156 firari FETÖ/PYD'li aranıyor



FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında bin 877 şahıs hakkında işlem yapıldığını da açıklayan Vali Sarıfakıoğulları, "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik ilimiz genelinde yürütülen soruşturma neticesinde toplam bin 877 şahıs hakkında işlem yapılmış 619 şahıs tutuklanmış, 571 şahıs adli kontrol kararıyla, 541 şahıs ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış ve 146 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yine kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 883 şahsa yönelik adli işlem yapılmış 335 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 263 adli kontrol kararıyla, 275 şahıs ise savcılık ve emniyet tarafından serbest bırakılmış, 10 firari şahsı yakalama çalışmaları ise devam etmektedir" bilgisini paylaştı.



2019 yılında 2 Bölücü Terör Örgütü mensubu sağ yakalandı



Vali Sarıfakıoğulları, Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nın 2019 yılı faaliyet alanında terörle mücadele harekatı kapsamında yapılan operasyonları da değerlendirerek "Teröristle mücadele harekatı kapsamında 176 orta ve küçük çaplı operasyon icra edilmiş olup, icra edilen operasyonlar sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte sağ olarak yakalanmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı 2 silah, mühimmat deposu,4 sığınak,8 erzak, deposu içerisinden 2 adet kalesnikof piyade tüfeği, 8 adet şarjör, 238 adet silaha ait fişek,4 adet el bombası, bir adet tabanca, bir adet tuzaklanmaya hazır EYP, 500 gram TNT patlayıcı,10 adet M 16 piyade tüfeği şarjörü, bir adet büyük, bir adet el telsizi ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.



Sahil Güvenlik 40'ı yabancı uyruklu 52 şahıs kurtardı



Sahil Güvenlik 73. Bot Komutanlığı'nın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Vali Sarıfakıoğulları, "Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyetleri kapsamında ise 2019 yılında 5 adet arama kurtarma faaliyeti icra edilmiş olup bir tekne,40 yabacı uyruklu şahıs olmak üzere 52 şahıs sağ olarak kurtarılmıştır. 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştır" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA