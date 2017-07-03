Giresun Valisi Sarıfakıoğulları Açıklaması

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, "Hedefimiz ortak. Milletimizi için devletimiz için vatanımız için çalışıyoruz. Daha bayındır bir ülke için hep birlikte el ele çalışacağız." dedi.



Sarıfakıoğulları, Giresun İl Genel Meclisinin temmuz ayı ilk toplantısında yaptığı konuşmada, cumartesi günü görevine başladığını anımsattı.



Birlikte ortak hedefleri doğrultusunda çalışma yürüteceklerini ifade eden Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:



"Hedefimiz ortak. Milletimizi için devletimiz için vatanımız için çalışıyoruz. Daha bayındır bir ülke için hep birlikte el ele çalışacağız. Bizler, ilimizin potansiyelini harekete geçirme adına çok önemli işler göreceğiz inşallah. Özellikle havaalanının açılmasından sonra ilimizin turizm potansiyelinin çok artmış olduğunu görüyoruz. İlimizdeki doğal güzellikleri daha efektif hale getirip, sadece iç turizme değil dış turizme de açmak gerekir. Yine eğitim alanında projelerimiz var ve bunlar da devamı gelecek. Bunun dışında alt yapı çalışmalarımız da devam edecektir."



Sarıfakıoğulları, çok daha mamur ve bayındır bir Giresun'u gelecek kuşaklara aktarmayı arzu ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu konuda desteği olan ve olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Hem Ankara'daki bağlantı noktaları anlamında hem de sizlerin buradaki projelerdeki çalışmalarınız ve idari personellerin çalışmaları anlamında inşallah sık sık görüşeceğiz ve bir araya geleceğiz. Kapımız herkese açık. Her fırsat bulduğumuzda Giresun için kafa yoracağız. 'Neler yapılabilir?' sorularını sorup cevaplarını almaya çalışacağız."