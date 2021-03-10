Giresun Valisi Enver Ünlü: "Taziye veya ev ziyaretinde lütfen kimse bulunmasın"
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Giresun Valisi Enver Ünlü: "Taziye veya ev ziyaretinde lütfen kimse bulunmasın"

10.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:48
Giresun Valisi Enver Ünlü:

Giresun Valisi Enver Ünlü, vatandaşları, Kovid-19 ile mücadelede taziye veya ev ziyaretinde bulunmamaları konusunda uyardı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, vatandaşları, Kovid-19 ile mücadelede taziye veya ev ziyaretinde bulunmamaları konusunda uyardı.

Valilik'te muhtarlarla bir araya gelen Ünlü, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cenazeler sonrası taziye ziyaretlerinin virüsün yayılmasına yol açtığına işaret eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Taziyelerde daha dikkatli olalım. Yakın akrabalarla sınırlandırıp cenaze namazı sonrası taziye dileğinde bulunup ayrılalım. Taziye veya ev ziyaretinde lütfen kimse bulunmasın. En çok yayıldığı, odak noktası taziyeler, taziye oturmaları. Bu hususta dikkatli olmamız gerekiyor."

Mobil ve sabit noktalarda HES kodu uygulamasının sürdüğünü kaydeden Ünlü, yine 100 metrekarenin üzerindeki iş yerlerinde de HES kodu uygulaması zorunluluğu getirdiklerini, buradaki amaçlarının pozitif ya da temaslı riskli kişilerin dolaşmalarının engellenmesi olduğunu kaydetti.

Ünlü, Kovid-19 ile mücadelede herkesten destek beklediklerini vurgulayarak, kuralları ihlal eden pozitif ya da temaslı riskli kişilerin KYK yurtlarına alındıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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