Giresun Valisi Enver Ünlü, Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'u kutladı
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Giresun Valisi Enver Ünlü, Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'u kutladı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'u kutladı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Giresun Valisi Enver Ünlü, GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GZT Giresunspor'u başarından dolayı tebrik ettik.

Oyuncularla gurur duyduklarını vurgulayan Ünlü, "İnandık, azmettik ve başardık. Sergilediğiniz büyük mücadele için teşekkürler Çotanaklar. Sizlerle gurur duyuyoruz." mesajını paylaştı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de GZT Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından bir tebrik mesajı yayınladı.

Öztürk, Süper Lig'in Giresun'a, Giresunspor'a ve tüm taraftarlara hayırlı olmasını dileyerek, şunları aktardı:

"Giresun'un 44 yıllık hasreti sona erdi. Giresunspor Süper Lig'e yükselerek, Giresun'a ve Giresunspor'umuza gönül vermiş tüm vatandaşlarımıza büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Takımımızı yürekten kutluyor, bu mutluluğu tüm hemşerilerimizle paylaşıyorum."

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 44 yılık Süper Lig özlemine son verilmesinden oldukça gururlu ve mutlu olduğunu vurgulayarak, "Sezonun ilk maçından son maçına kadar hiçbir zaman bu hayalimizi kaybetmedik ve her zaman takımımızın yanında olduk. Bizlere bu onuru yaşatan tüm ekibe, sporcularımıza ve emeği geçmiş herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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