Giresun Valisi Enver Ünlü: "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz...
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Giresun Valisi Enver Ünlü: "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz...

Giresun Valisi Enver Ünlü: "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz etmemiz mümkün değil" Giresun Valisi Enver Ünlü: "Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek" Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün...

01.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:17

Giresun Valisi Enver Ünlü: "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz etmemiz mümkün değil"

Giresun Valisi Enver Ünlü:

"Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek"

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 kilometre mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi olayı ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, olayla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten söz etmemiz mümkün olmadığını belirterek "Kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek" dedi.

"Bir vali olarak değil 3 tane kızı olan bir baba olarak konuşuyorum"

İlçenin İcilli köyünde katıldığı İkra Nur'un cenaze namazının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Vali Ünlü "Soruşturma başsavcılığımız tarafından yürütülüyor. Hepimiz çok üzgünüz. 7 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Ben de 3 tane kızı olan bir baba olarak konuşuyorum şuanda. Acımız büyük. Biz bu evladımızı yaklaşık 3 gün aradık. Tabiri caizse her taşın altına bakarak aradık. Maalesef cansız bedenini aileye teslim edebildik. Bende bir vali olarak değil her şeyden önce bir baba olarak huzurunuzdayım. Gerçekten ben de çok üzgünüm. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir durumda, bu ilde güzel umutlarla göreve başlamış olan bir valinin basın mensuplarının karşısına böyle bir acı olayla ilgili yorum yapmak gerçekten çok güç bir durum" diye konuştu.

"İlk bulgularda çocuğumuzun kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu ve hiçbir bilgi yok"

"3 günlük arama tarama faaliyetinden sonra kızımın cansız bedenini hepinizin bildiği gibi dere yatağında bulduk" diyen Vali Ünlü "İlk bulgular çocuğumuzun kesici delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu hiçbir bilgi yok. Şuan çok şükür herhangi bir ilk muayenede herhangi bir sıkıntı görülmüyor ama tabi sonucu Adli Tıp Kurumu'nun yazacağı göndereceği raporu sizlerle paylaşabilirim. Şunda söyleyebileceğim bu kadar, adli soruşturma devam ediyor. O konuda herhangi bir şey söyleyemem. Bu konular gizlidir biliyorsunuz. Şuanda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz etmemiz mümkün değil. Çok şükür şimdilik bu bilgileri sizinle paylaşabilirim. Kesin sonucu adli tıp kurumun vereceğiz kat-i yazılı rapor belirleyecek" şeklinde konuştu.

"Şuanda olayla ilgili gözaltında kimse yok"

Olayla ilgili gözaltında kimse olup olmadığı ile ilgili soru üzerine ise Vali Enver Ünlü "Şuanda benim bildiğim yok. Bunu Cumhuriyet Başsavcımız sizinle paylaşılır adli soruşturma gizli yürütülüyor" derken, "Bulunduğu yerde daha önce arama yapılmışmıydı?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"O bölgeyi arkadaşlarımız yaklaşık 400 hektara kadar geniş bir alanı taradılar. Burası evinin olduğu yere kuş bakışı 1 km ama 7-8 km uzaklıkta bir bölge. Arkadaşlarımız genişleterek sahayı aradılar taradılar. 3. gün o bölgeye ulaşabildiler. Bende hepsinin krokisi mevcut. Basın müdürlüğümüz aracılığı ile bunları paylaştık. İlk gün neresi arandı, ikinci gün neresi arandı hepsi bizim bültenlerimizde mevcut. Söyleyebileceklerim bu kadar. Hepimizin başı sağolsun."

Giresun Valisi Enver Ünlü: 'Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayetten söz...

Kaynak: İHA

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