Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Valisi Kemal Çeber'i Ziyaret Etti
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Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Valisi Kemal Çeber'i Ziyaret Etti

Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Valisi Kemal Çeber'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretin ilk bölümünde Vali Ünlü, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından Vali Çeber, Makam girişinde bulunan yöresel ürünler ve Rize'yi tanıtan maketler üzerinden Vali Ünlü'ye şehirle ilgili bilgiler verdi.

Valilik makamında sohbet ortamında devam eden ziyarette Vali Çeber, Vali Ünlü'nün gerçekleştirmiş olduğu hoş ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Giresun Valimiz Enver Ünlü'yü Rize de ağırlamaktan çok mutluyuz. Aynı bölge üzerinde yer alan iki il olarak pek çok ortak paydamız var. Yapılan bu ziyaretler sayesinde bu ortak paydaları birlikte ele alma ve daha verimli sonuçlar elde etme imkanı buluyoruz. Bu vesile ile yapmış oldukları bu güzel ziyaretten dolayı Vali Ünlü'ye teşekkür ediyorum. "ifadelerini kullandı.

Giresun Valisi Ünlü'de ziyaret esnasında göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü duymuş olduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çeber'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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