Giresun Valiliğinden, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara evde kalmaları çağrısı Giresun Valiliği, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu.

Giresun Valiliği, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği anımsatıldı. Açıklamada, sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşların dışarıya çıkmamaları ve evlerinde kalmaları gerektiği kaydedildi. Kaynak: AA