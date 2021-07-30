Giresun Valiliği yanan ormanlar için 10 bin fidan bağışladı
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Giresun Valiliği yanan ormanlar için 10 bin fidan bağışladı

Giresun Valiliği yanan ormanlar için 10 bin fidan bağışladı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun Valiliği ülke genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen alanları geri kazanmak için 10 bin fidan bağışında bulundu.

Giresun Valiliği ülke genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen alanları geri kazanmak için 10 bin fidan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören bölgelerin yeniden yeşertilmesi için başlatılan fidan bağış kampanyasına Vali Enver Ünlü'nün de destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, Vali Ünlü'nün sosyal medya hesabından fidan bağış kampanyasıyla ilgili "Geleceğe Nefes" başlık etiketini kullanarak, "Canımız yandı ama vatanımızı tekrar yeşerteceğiz. Giresun Valiliği olarak 10 bin fidan ile başlangıç yapıyoruz. Haydi Giresun. Geleceğe Nefes. 1 Fidan 10 TL" paylaşımında bulunduğu aktarıldı.

Fidan bağışında bulunmak isteyenlerin Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'nın (OGEM-VAK) internet sitesinden online olarak bağışta bulunabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bunun yanı sıra mobil telefonlardan "NEFES" yazarak 1923'e SMS göndermek suretiyle 1 fidan bağışında bulunabileceği ayrıca vakfın ilgili banka hesaplarına havale veya EFT yapılabileceği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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