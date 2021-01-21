Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Ekoturizm Rehberliği Programı ilk mezununu verdi
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Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Ekoturizm Rehberliği Programı ilk mezununu verdi

21.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:18
Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Ekoturizm Rehberliği Programı ilk mezununu verdi

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, Ekoturizm Rehberliği (Tezli Yüksek Lisans) Programının ilk mezununu verdiğini söyledi.

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, Ekoturizm Rehberliği (Tezli Yüksek Lisans) Programının ilk mezununu verdiğini söyledi.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında kurulan programın Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıdığını belirtti.

O yılın akademik döneminde kabul edilen öğrencisi Hatun İşler'in geçtiğimiz günlerde tezini başarı ile verdiğini ifade eden Genç, İşler'in, rehberlik programının ilk mezunu olduğunu dile getirdi.

Programda halen 69 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"15 civarında öğrencimiz önümüzdeki dönemlerde tezlerini vermek için sırada bekliyor. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Turizm Rehberliği Kokarttı' almak için açılacak sınava girmeye hak kazanmış olacaklar"

Genç, gelecek akademik dönemde ise programa 10 öğrenci kabul etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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