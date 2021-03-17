Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü
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Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü

17.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:06
Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız." dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız." dedi.

Can, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Mart 2006 tarihinde eğitim öğretim seferine çıkan Giresun Üniversitesi'nin 15 yılını geride bıraktığını belirtti.

İnsan odaklı yaklaşımla yürüyen bir üniversite olmak istediklerini kaydeden Can, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ilkelerin, standartların ve değerlerin hakim olduğu bir kurum olmayı amaçladıklarını aktardı.

Can, üniversitenin, yaklaşık 26 bin öğrenci ve 1750 akademik ve idari personel, 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, bir devlet konservatuarı, 13 meslek yüksekokulu, 21 uygulama ve araştırma merkezi ile büyük bir eğitim öğretim kurumuna dönüştüğünü ifade etti.

Yeni eğitim ve araştırma hastanesinin hizmet sunmaya başladığını belirten Can, diş hekimliği fakültesinde de yeni öğretim yılında öğrenci alımının yanı sıra uygulama hastanesini de faaliyete geçireceklerini aktardı.

İlk günkü heyecanla, koydukları hedeflere azimle ve kararlılıkla bundan sonra da hep birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Can, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde yürütülen tüm bu faaliyetler, 2020-2024 yılı Stratejik Planımızda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerimiz ile kalite güvencesi sistemi çalışmaları birbiriyle uyumlu ve örtüşen mekanizmalar çerçevesinde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız."

Can, üniversitede hem fiziki altyapı, hem de nitelik açısından geliştirme noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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