Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız." dedi.