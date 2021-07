Giresun Üniversitesi'nden Büyük Başarı

İspanya'nın en büyük araştırma merkezi, Ulusal Araştırma Kurumu (National Research Council)'nun Cybermetrics Ünitesinde 200 den fazla ülkenin 31.

İspanya'nın en büyük araştırma merkezi, Ulusal Araştırma Kurumu (National Research Council)'nun Cybermetrics Ünitesinde 200 den fazla ülkenin 31. 000 den fazla yüksek öğretim kurumunun web sayfalarindan alınan bilgilerle oluşturulmuş Temmuz 2021 Dönemi Üniversiteler Sıralamasına (Webometrics) göre,

Giresun Üniversitesi dünya sıralamasında 114 basamak yukarı çıkarak 2342. sıradan 2228. sıraya yükseldi.

Doğu Karadeniz Bölgesinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Türkiye sıralamasında ise 61. sırada yer aldı.

Webometrics Temmuz 2021 Sıralamasında Ordu Üniversitesi Türkiye'de 103. (Dünya'da 3008. ), Gümüşhane Üniversitesi Türkiye'de 105., (Dünya'da 3112. ), Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye'de 121., (Dünya'da 3588. ) ve Trabzon Üniversitesi Türkiye'de 159., Dünya'da 7177. ) yer aldı.

Webometrics Ocak 2021 sıralaması ise şöyleydi: K. T. Ü. : Türkiye'de 25., Dünyada 1438. G. R. Ü. : Türkiye'de 60., Dünya'da 2342. R. T. E. Ü. : Türkiye'de 81., Dünya'da 2343. Ordu Ü. : Türkiye'de 103., Dünya'da 3356. Gümüşhane Ü. : Türkiye'de 106., Dünya'da 3356. Artvin Çoruh Ü. : Türkiye'de 135., Dünyada 3885. Trabzon Ü. : Türkiye'de 171., Dünya'da 10534. Webometrics Nedir?

WEBOMETRICS (Webde Dünya Üniversiteler Sıralaması) 2004 yılından beri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, İspanya'nın en büyük araştırma merkezi, Ulusal Araştırma Kurumu (National Research Council)'nun Cybermetrics ünitesinde hazırlanıp ilan edilen bir liste, . Ancak bu sıralama, üniversitelerin web sitelerinin bir sıralaması değil., bir Üniversiteler Sıralamasıdır. Liste, üniversitelerin hem webometrik (araştırma dışı görevleri) hem de bibliyometrik (araştırma görevileri) gösterge verileri kullanılarak hazırlanmaktadır. Amacı, Üniversitelerin kendilerinin ürettiği bilgilere Açık Erişimi teşvik etmektir. Ülke veya disiplinin ne olduğuna bakılmadan, Şu anda 200'den fazla ülkeden 31. 000 Yüksek Öğretim Kuruluşu izlenmektedir.

