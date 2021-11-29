Giresun Üniversitesi Memnuniyet Anketleri Yayınlanmıştır - Haberler
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Giresun Üniversitesi Memnuniyet Anketleri Yayınlanmıştır

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Giresun Üniversitesi Memnuniyet Anketleri Yayınlanmıştır

Değerli Üniversitemiz Mensupları,Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi ve İdari Personel Memnuniyet Anketi yayınlanmıştır.

Değerli Üniversitemiz Mensupları,

Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi ve İdari Personel Memnuniyet Anketi yayınlanmıştır.

Üniversitemizde yürütülen ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarına katkı sunması amacıyla oluşturulmuş olan anketlere tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin katılımlarının sağlanması önem arz etmektedir.

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan anketlere ulaşmak için TIKLAYINIZ…

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