Giresun Üniversitesi Giresunspor'a destek için kampanya başlattı

Giresun Üniversitesi, TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Giresunspor'a maddi destek için yardım kampanyası başlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kampanyaya Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın 10 bin lira katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin akademik ve idari personeli ile tüm öğrencilerin gönüllü olarak kampanyaya katılmaya davet edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak