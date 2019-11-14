Giresun Üniversitesi "Fındık ve Rekreasyon" konusunda ihtisaslaşmak istiyor

14.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:08

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında üniversite teması olarak "Fındık ve Rekreasyon" konusunda YÖK'e başvurduklarını söyledi.

Can, Güre Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, Giresun'un gelişiminde en önemli katkıyı sağlayacak kurumu Giresun Üniversitesi olarak gördüğünü belirtti.

Rektörlük görevine 5 ay önce atandığını ifade eden Can, amacının üniversiteyi iyi yerlere ve yükseklere taşımak olduğunu kaydetti.

Can, görev sürecinde çalışma barışı huzurunu oluşturacaklarını, fiziki altyapı ve üst yapı eksikliklerini gidereceklerini vurgulayarak, yine Giresun Üniversitesini seviye, kalite, eğitim, akademik üretim bakımından da saygın noktalara taşımak için çalışacaklarını aktardı.

Akademik birimleri Güre ve eski Seka kağıt fabrikasının arazisinde toplamak istediklerini kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Güre yerleşkesini ıslah etmek, büyütmek ve geliştirmek gerekiyor. Bu bağlamda yanı başımızda FİSKOBİRLİK'in tesisi var. 64 dönüm burası. Birlik yetkilileri ile görüşüyoruz ve belli bir noktaya geldi. Fen, sosyal ile mühendislik bilimlerini burada toplamayı düşünüyoruz. Sağlıkla ilgili birimleri de Aksu Mahallesi'ndeki eski kağıt fabrikası arazisinde toplamak istiyoruz. Eğitim araştırma hastanesi burada yapılıyor. Tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizin binalarını buraya yaparak bölge sağlık kampüsü haline getirilecek."

Can, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında üniversite teması olarak "Fındık ve Rekreasyon" konusunda YÖK'e başvurduklarını ifade ederek, "FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü Giresun'da. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Fındık Araştırma Enstitüsü Giresun'da. Gen bankası var. Dünya ve Türkiye'nin tek gen bankası. Lisanslı depolama tesisi var. Bunları gerekçe göstererek YÖK'e başvurduk." dedi.

YÖK tarafından taleplerinin kabul edilmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Fındık Araştırma Enstitüsünün ortak kullanımını talep edeceklerini belirten Can, "Fındık üretiminin artırılması konusunda çaba sarf edilecek. Yine fındıkta mamulleri üzerine Ar-Ge merkezi kurulacak." ifadesini kullandı.

Can, Giresun'da turizmin de öne çıktığını, bu yönde de çalışmalarının olacağını aktardı.

Yayla ve sahil kesimde turizm tesisleri oluşturacaklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Giresun'un öne çıkması gerektiği alanlardan biri turizm. Adası, kalesi, yaylaları, sahilleri çok güzel. Tarihi dokusu da çok güzel. Turizm alanlarında hangi adımlar atılacağını belirleyeceğiz. Bir yaylamızda örnek tesis kuracağız. Sahilde bir turizm işletmesi düşünüyoruz."

Kaynak: AA