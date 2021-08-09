Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Duyurusu
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Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Duyurusu

Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Duyurusu
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10: 00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTU UZEM) koordinasyonunda gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı sınavı ile ilgili olarak kamuoyuna yansımış hususlar ile ilgili Karadeniz...

31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 10: 00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTU UZEM) koordinasyonunda gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı sınavı ile ilgili olarak kamuoyuna yansımış hususlar ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınav Koordinasyon Kurulu toplanmış ve Görevde Yükselme Yazılı Sınavı gruplarına ait değerlendirmede https://gys. ktu. edu. tr/ web adresinde ilan edilen sınav içeriğinde, "TC Anayasası" altında "Anayasanın Yükseköğretime İlişkin Maddeleri"nin yer aldığı, buna karşın sınavda "TC Anayasası" ile ilgili 21 adet soru sorulduğu dolayısıyla belirlenen ve ilan edilen içeriğin dışında sorular sorulduğuna ve adayların mağdur olmaması için Görevde Yükselme Yazılı Sınavının geçersiz sayılmasına, ilan edilen konu içeriği ve sınav kuralları ile söz konusu sınavın, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü sınava girmeye hak kazanan adaylar için 11 Eylül 2021 Cumartesi günü tekrar edilmesine karar vermiştir.

Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı için, yapılan protokolde belirtilen ve https://gys. ktu. edu. tr/ web sitesinde ilan edilen sınav takvimine bağlı olarak süreç devam edecektir.

11 Eylül 2021 Cumartesi günü tekrar edilmesine karar verilen Görevde Yükselme Yazılı Sınavına ilişkin "Sınav Takvimi" ile "Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları" Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTU-UZEM) tarafından https://gys. ktu. edu. tr/Home/SinavTakvimi2 ve https://gys. ktu. edu. tr/Home/KonuBasliklari2 web adresinde yayımlanmıştır.

Görevde yükselme yazılı sınavına girecek adaylara ilanen duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Duyurusu - Haberler
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