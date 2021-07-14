Giresun Üniversitesi 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu

31 Temmuz 2021 tarihli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için kayıt yaptıran aday listesi aşağı yer alan linkte yer almaktadır.

31 Temmuz 2021 tarihli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için kayıt yaptıran aday listesi aşağı yer alan linkte yer almaktadır. Adayların sınav giriş belgeleri https://gys. ktu. edu. tr web adresi üzerinden erişime açılmış olup, sınav giriş belgelerini 14 - 30 Temmuz 2021tarihleri arasında çıktı olarak almaları gerekmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavına girecek adaylara ilanen duyurulur.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kayıt Yaptıran Aday Listesi İçin Tıklayınız…

Kaynak: Habermetre