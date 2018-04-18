Giresun'un Tarihi Tüneli İlk Günkü Gibi Duruyor

GÜLTEKİN YETGİN - Sultan 2. Abdulhamid Han'ın, yurt genelinde ulaşımla ilgili başlattığı çalışmalar kapsamında işçi ve köylülerin çekiçlerle açtıkları 135 yıllık tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli, ilk günkü sağlamlığıyla duruyor.

İsmini aldığı dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın "gidemediğiniz yer sizin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine zorluklarla açılan tünel, hikayesiyle yolcuların ilgisini çekiyor.

Günümüzde Giresun-Sivas arasındaki ulaşımı sağlayan yolda bulunan 35 metrelik Halil Rıfat Paşa Tüneli, Dereli ilçesi sınırlarında sağlamlığını koruyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan 2. Abdulhamid Han döneminde yapılan çalışmalardan birinin, o dönem Sivas Valiliğine bağlı ve Kelkit vadisini sahile bağlamayı amaçlayan yol güzergahı olduğunu söyledi.

Sarıfakıoğulları, yoldaki çalışmaların belli bir aşamaya gelmesinin ardından sarp kayalık bir alana varıldığını ifade ederek, "İşçilerin bu sarp alanı geçememesi üzerine, bizzat merhum Valimiz Halil Rıfat Paşa, yerinde inceleme yaparak işçilere 'eğer her birimiz bir yumruk büyüklüğünde taş çıkarırsak burayı aşarız ve unutmayın ki gidemediğiniz yer sizin değildir' düsturuyla talimatlarını iletiyor ve tünel böylelikle açılıyor." dedi.

"Böyle bir tünelin açılması çok büyük bir emek"

Bunun üzerine o dönem için bir at arabasının geçeceği büyüklükteki tünelin hizmete girdiğini kaydeden Sarıfakıoğulları, "O dönemki şartlarda, mahalli imkanlarla, tellalların çağrılarıyla toplanan işçilerimizin, köylülerimizin gayretleriyle inşa edilmiş ve daha sonra rehabilitasyona tabi tutulmuş bir tünel." diye konuştu.

Sarıfakıoğulları, özellikle Halil Rıfat Paşa'nın "gidemediğiniz yer sizin değildir" sözünün çok önemli olduğunu vurgulayarak, o imkanlarla böyle bir tünelin açılmasının çok büyük bir emek olduğunu belirtti.

Kelkit vadisini, dönemin şartlarında Karadeniz'e bağlayan ilk yol olması itibariyle Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin çok önemli olduğuna dikkati çeken Sarıfakıoğulları, "Bu vesileyle bizler, hem talimatları verip yurt sathında ulaşım altyapısının iyileştirilmesi noktasında büyük emekleri olan Sultan 2. Abdulhamit Han Hazretleri'ni, hem Sivas Valimiz Halil Rıfat Paşa'yı, Şebinkarahisar mutasarrıfını ve çalışanları buradan yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin." ifadelerini kullandı.

Vali Sarıfakıoğulları, şunları söyledi:

"Sadece tüneller, duble yollar, sahil yolları değil ülkenin dört bir yanında ulaşım altyapısına dair son 16 yılda çok büyük yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Biliyorsunuz artık boğazı tüp tünellerle geçiyoruz. Giresun'da da İl Özel İdaremize bağlı yaklaşık 7 bin kilometre yol ağı var, diyebilirim ki çok büyük oranda bayındır kılmış durumdayız. Bakanlığımızın sağlamış olduğu, hükumetimizin sağlamış olduğu ödenekler önümüzü açmış durumda. 135 yıl önceki düstur günümüzde de devam ediyor. Bu konuda bütün birimler büyük bir gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyorlar."