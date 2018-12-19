Giresun'un Şehir Mezarlığı Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Giresun'un 20 yıllık ihtiyaca cevap verecek olan yeni şehir mezarlığının temelleri atılıyor.

Gedikkaya Mahallesi'nde bulunan şehir mezarlığının yüzde 90'lık bir bölümünün dolması ve geriye kalan yüzde 10'luk alanında önümüzdeki 1 yıldan daha az bir süre yeteceğinden dolayı yeni bir şehir mezarlık için çalışmalar başladı. Hazırlanan çalışmalar kapsamında belediye bünyesinde bulunan Samanlıkkıranı Mahallesi Kamberli Sokak mevkiindeki alanın mezarlık alanı olarak kullanılmasına karar verildi.

Belediye Başkanı Kerim Aksu, Mezarlıklar Müdürü Karabey Karaman ile beraber yeni mezarlık arazisinde incelemelerde bulundu.

Şehir mezarlığının artık ihtiyaca cevap vermediğini belirten Başkan Kerim Aksu, "1950'li yıllarda Gedikkaya Mahallemizde hizmet vermeye başlayan şehir mezarlığı günümüz itibarıyla kapasitesini doldurmak üzere. Tahmini olarak 1 yıldan daha az bir süre içinde boş olan alanlarda dolacak ve ortaya büyük sıkıntılar çıkabilecek. Bizde Giresun Belediyesi olarak meydana gelebilecek sorunların erkenden önlemini almak için yeni bir mezarlık alanı araştırması yaptık. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda ise Samanlıkkıranı Mahallemizde bulunan belediyemize ait arazinin mezarlık alanı yapılmasına karar verdik" dedi.

Yeni mezarlık alanının yaklaşık 20 yıllık bir ihtiyaca cevap vereceğini belirten Başkan Aksu, "Ölüsüne sahip çıkmayan, dirisine de sahip çıkmaz. Bizler bu bilinç ve anlayış içerisinde çalışıyor, şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğü bu bağlamda birçok yeni çalışmalara imza attı. Mezarlıklarda yapılan çalışmalar ile Giresun şehir mezarlığı Doğu Karadeniz'de örnek oldu. Yeni şehir mezarlığı alanında hızlı bir şekilde fizibilite çalışmalarına başlanacak. Ardından alt yapısı ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Mevcut mezarlığımızın tamamının dolmasının ardından, Samanlıkkıranı Mahallesi'ndeki yeni şehir mezarlığı hizmete girecek. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA