Giresun'un LGS başarısı

Giresun'un, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, LGS'ye Giresun'da 3 bin 612 öğrencinin katıldığı ve sonuçların da 24 Haziran Pazartesi günü açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, ortaöğretimi tamamlayarak liselere geçmek için 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav sonucunda Giresun'un derslerin toplam net sayısına göre 43,30 net ortalaması ile Türkiye genelinde 3'üncü sıraya yerleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA