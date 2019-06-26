Giresun'un LGS başarısı
Giresun'un, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığı bildirildi.
Giresun'un, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer aldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, LGS'ye Giresun'da 3 bin 612 öğrencinin katıldığı ve sonuçların da 24 Haziran Pazartesi günü açıklandığı belirtildi.
Açıklamada, ortaöğretimi tamamlayarak liselere geçmek için 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav sonucunda Giresun'un derslerin toplam net sayısına göre 43,30 net ortalaması ile Türkiye genelinde 3'üncü sıraya yerleştiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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