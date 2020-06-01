Giresun'un huzur veren tabiat parkları ziyaretçilerini bekliyor
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Giresun'un huzur veren tabiat parkları ziyaretçilerini bekliyor

Giresun'da içerisinde barındırdığı doğal güzellikleriyle insana huzur veren Koçkayası ve Kuzalan tabiat parkları doğaseverleri bekliyor.

Giresun'un huzur veren tabiat parkları ziyaretçilerini bekliyor
01.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:20

Giresun'da içerisinde barındırdığı doğal güzellikleriyle insana huzur veren Koçkayası ve Kuzalan tabiat parkları doğaseverleri bekliyor.

Giresun'un 1840 rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi olarak dikkati çekiyor. Tabiat parkı, enfes manzaraları ve el değmemiş yaban hayatıyla doğanın en güzel örneklerini sunuyor.

Tabiat parkında doğa yürüyüşü, bisiklet, kaya tırmanışı, foto safari, botanik tur, kuş gözlemciliği ve olta balıkçılığı yapılabiliyor.

Giresun'un en çok ziyaretçi alan yerlerinden Kuzalan Tabiat Parkı da şelaleleri, gölleri ve subasar ormanlarıyla doğaseverleri cezbediyor. Dereli ilçesinde 482 hektarlık alana sahip parkın en önemli kaynak değerleri arasında travertenler yer alıyor.

Dereli-Şebinkarahisar yolu üzerinde bulunan Kuzalan Şelalesi ve Mavigöl ile dikkatleri çeken parkın iç kısımlarına ilerledikçe farklı boyutlardaki şelaleler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir sessizliğe bürünen her iki tabiat parkı, hazırlıkların tamamlanmasıyla ziyarete açıldı.

Koçkayası Tabiat Parkı içerisinde hizmet veren otelin genel müdürü Serkan Değirmencioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle geçen yıla oranla işlerinin durma noktasına geldiğini söyledi.

2,5 aydır herhangi bir faaliyette bulunamadıklarını ifade eden Değirmencioğlu, süreç zarfında oteli açık tutarak personeli eğittiklerini anlattı.

Değirmencioğlu, genelgeler doğrultusunda 1 Haziran itibarıyla yeni sezonu açtıklarını belirterek, "Bunun öncesinde yine genelgeler doğrultusunda ne gibi önlemler alabiliriz onun üzerine gerekli çalışmalarımızı yaptık. 2,5 ay buraya ziyaretçi almadık, bugün itibarıyla ziyaretçilerimizi almaya başlıyoruz." dedi.

Otelin kapasitesinin 130 yatak olduğunu aktaran Değirmencioğlu, "İlk etapta yarı kapasiteyle çalışmaya başlayacağız, daha sonra ilerleyen süreçlerde bakanlıkların genelgeleri doğrultusunda inşallah kapasiteyi artırarak sezonu tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Değirmencioğlu, tesise girişte misafirlerin ateş ölçümünü ve gerekli uyarıları yapacaklarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Maske takılmasını tavsiye edeceğiz. Misafirlerle ilişkilerde maske olsun, sosyal mesafe olsun, bu konulara dikkat edeceğiz. Odalarımız rutin temizleniyor ama ekstra olarak odaları temizlikten sonra dezenfekte edeceğiz. Tüm temizliği daha dikkatli ve özenli olarak gerçekleştireceğiz."

"Yaylada hareket imkanı daha iyi oluyor"

Bu sezonun kapasite olarak temmuz ayında daha çok hareketleneceğini düşündüklerini ifade eden Değirmencioğlu, "İnsanların bu yıl daha çok yayla turizmine önem vereceğini düşünüyoruz çünkü burası çok geniş bir alan üzerine kurulu. Yaylada hareket imkanı daha iyi oluyor, çok fazla birbirine yakınlaşmadan, mesafeyi kontrol ederek gelenlerin rahatça tatillerini yapabileceklerini düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretçiler uyarılacak

Kuzalan Tabiat Parkı işletmecisi Murat Yayla ise park içerisindeki Kuzalan Şelalesi, travertenler ile Mavigöl'ün ziyarete açık olduğunu söyledi.

İnsanların yürüş esnasında tutunabildiği alanları günlük olarak dezenfekte ettiklerini aktaran Yayla, "Herhangi bir risk yok, gerekli önlemleri alıyoruz. Tabiat parkına gelenler sosyal mesafe, diğer kurallar konusunda uyarılacak, aile grupları arasında 1,5 metre mesafe olacak." dedi.

Yayla, parktaki restoranın da hizmete gireceğini belirterek tüm masalar arasında 1,5 metre mesafe olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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