Giresun'un Espiye ilçesinde genç iş adamlarından örnek davranış Giresun'un Espiye ilçesinde Espiye Genç İş Adamları Derneğinin kurduğu "EGİD Vefa Team' ilçeye bağlı mahalle ve köylerde ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı.

Giresun'un Espiye ilçesinde Espiye Genç İş Adamları Derneğinin kurduğu "EGİD Vefa Team' ilçeye bağlı mahalle ve köylerde ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı.

Yapılan yardımlar ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Eray Tiryaki, "İlçemizde yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları derneğimizin bünyesinde kurmuş olduğumuz ekiple karşılıyoruz. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrası oluşturulan EGİD Vefa Team'a sosyal medya aracılığı ile dernek numaralarına gelen çağrıları değerlendirip yardım taleplerini ulaştırıyoruz. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor ve gelen çağrılar üzerine ekiplerimizce talepte bulunan yaşlılarımızın alışveriş ihtiyaçlarını giderip ulaştırıyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA